Омск-Информ
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·Общество

Работы по обустройству временной дамбы и рытью траншей принесли свои результаты.

В селе Цветочном Русско-Полянского района начала отступать вода. Как сообщил глава района Алексей Огорелков, уровень воды снизился на 10 см.

Сейчас в Цветочном проведены работы по обустройству временной дамбы. Ранее сообщалось, что там роют траншеи для отвода воды.

Пришлось даже вскрывать дорогу, которая соединяет Русскую Поляну с Цветочным и селом Сибиряк, которое также подверглось паводку.

·Общество

Работы по обустройству временной дамбы и рытью траншей принесли свои результаты.

В селе Цветочном Русско-Полянского района начала отступать вода. Как сообщил глава района Алексей Огорелков, уровень воды снизился на 10 см.

Сейчас в Цветочном проведены работы по обустройству временной дамбы. Ранее сообщалось, что там роют траншеи для отвода воды.

Пришлось даже вскрывать дорогу, которая соединяет Русскую Поляну с Цветочным и селом Сибиряк, которое также подверглось паводку.