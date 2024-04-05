Мужчина подделал документы и подал их в миграционную службу. После этого 212 граждан КНР получили рабочие визы.

Мужчина подделал документы и подал их в миграционную службу. После этого 212 граждан КНР получили рабочие визы.

Куйбышевский районный суд вынес приговор 36-летнему генеральному директору петербургской компании ООО «РТБ» Константину Петрову. Он признан виновным по статье «Организация незаконной миграции».

Как рассказали в пресс-службе суда, мужчина работал в Омске специалистом филиала ООО «Китайская национальная химическая инженерная и строительная корпорация севен». Он должен был оформлять документы, а после сдавать их в миграционные органы. В какой-то момент мужчина решил подделать документы на выполнение строительных работ и подать в одно из омских предприятий списки граждан КНР.

– В период с сентября 2020 по апрель 2021 года Петров, выступая от имени китайской компании, предоставил в одно из омских предприятий списки граждан КНР, якобы приглашаемых ООО «РТБ» в целях осуществления субподрядных работ по строительству комплекса глубокой переработки нефти на территории данного предприятия. Последнее направило списки в Министерство энергетики Российской Федерации, которое, в свою очередь, перенаправило их в МВД России и ПС ФСБ России, – добавили в ведомстве.

После этого гражданам КНР оформили и выдали рабочие и деловые визы, которые содержали ложную информацию о целях поездки. Используя российские визы, 212 граждан КНР въехали в Россию и уехали в разные регионы, где стали трудиться на работе, не связанной с осуществлением строительных работ.

Свою вину Петров не признал. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 6 месяцев.