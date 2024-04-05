Во время преступления мужчина был настолько пьян, что к жертве подбирался ползком.

Во время преступления мужчина был настолько пьян, что к жертве подбирался ползком.

Кормиловский суд вынес приговор 63-летнему местному жителю за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека. Его решили отправить в колонию строгого режима на 8 лет.

Как собщили в пресс-службе суда, 16 декабря прошлого года кормиловец выпивал вместе с женщиной. Когда она уснула на полу, мужчина взял молоток и дважды ударил ее по голове,

– Для нанесения ударов потерпевшей приблизился к ней ползком, так как был сильно пьян, – отметили в суде.

За молоток мужчина схватился, потому что был зол на женщину, ранее не давшую ему денег на алкоголь. Пострадавшая попала в Кормиловскую ЦРБ, где через восемь дней скончалась.

В суде мужчина признал свою вину. Назначая наказание, суд учел состояние здоровья и возраст кормиловца, а также то, что он способствовал раскрытию преступления. Отягчающим обстоятельством суд признал алкогольное опьянение.