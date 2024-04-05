Омск-Информ
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·Происшествия

Проблема возникла в райцентре Черлак. В ситуацию вмешалась областная прокуратура.

В Черлакском районе прокуратура заинтересовалась состоянием водопроводных колодцев в райцентре Черлак. Надзорное ведомство провело проверку и выявило нарушения.

Оказалось, что у канализационных люков на улицах Лесная и Пролетарская обвалился грунт. Кроме того, на перекрестке дорог на улицах 4-я Восточная и Первомайская крышка люка была разрушена.  

– В связи с ненадлежащим содержанием водопроводных колодцев прокуратура внесла представление руководителю ответственной организации ООО «Смарт Групп» с требованиями устранить выявленные нарушения, – рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

После этого поврежденную крышку люка заменили. Устранение нарушений будет контролировать прокуратура.

·Происшествия

Проблема возникла в райцентре Черлак. В ситуацию вмешалась областная прокуратура.

В Черлакском районе прокуратура заинтересовалась состоянием водопроводных колодцев в райцентре Черлак. Надзорное ведомство провело проверку и выявило нарушения.

Оказалось, что у канализационных люков на улицах Лесная и Пролетарская обвалился грунт. Кроме того, на перекрестке дорог на улицах 4-я Восточная и Первомайская крышка люка была разрушена.  

– В связи с ненадлежащим содержанием водопроводных колодцев прокуратура внесла представление руководителю ответственной организации ООО «Смарт Групп» с требованиями устранить выявленные нарушения, – рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

После этого поврежденную крышку люка заменили. Устранение нарушений будет контролировать прокуратура.