Опция доступна клиентам ВТБ. Клиенты других банков смогут получить доступ к ВТБ Онлайн после регистрации по номеру телефона.

Опция доступна клиентам ВТБ. Клиенты других банков смогут получить доступ к ВТБ Онлайн после регистрации по номеру телефона.

ВТБ запускает оформление продуктов через банк в VK. Пользователи соцсети смогут открывать накопительные счета и оформлять бесплатные цифровые дебетовые карты, а также просматривать детали по дополнительным картам ВТБ, которые для них выпустили клиенты банка.

– Сервис в VK стал альтернативным способом доступа к ежедневным операциям, переводам и платежам ВТБ не только для пользователей iOS. Любой желающий уже сейчас может выбрать интересующую опцию и оценить онлайн-банк в VK. Не покидая социальную сеть, наши клиенты могут оформить новые продукты – виртуальную дебетовую карту или накопительный счет в несколько простых шагов, – отметил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.

Чтобы оформить карту или счет, клиенту ВТБ нужно войти в VK, нажать «Оформить» и выбрать нужный продукт. Там же можно ознакомиться с предварительными условиями обслуживания. Для подтверждения услуги потребуется ввести код из СМС. Клиенты других банков могут войти или зарегистрироваться в Банке VK, открыв чат с ВТБ в официальном сообществе во «ВКонтакте».

Новые опции также доступны пользователям «легкой версии» сервиса для клиентов других банков, которые могут получить доступ к ВТБ Онлайн после регистрации по номеру телефона. Там появились просмотр баланса, детальная информация и оформление банковских продуктов по карте, выпущенной на имя пользователя клиентом ВТБ.

Отметим, что онлайн-банк в VK работает с весны 2023 года. Сначала это был обычный чат-бот, а теперь – полноценный финансовый инструмент для повседневных задач и организации жизни. Клиенты банка VK уже совершили больше 150 тыс. операций.