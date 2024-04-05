Две девочки гуляли по берегу почти растаявшего озера в сквере имени Веретено. Одна из них решила походить по льду и провалилась.

Две девочки гуляли по берегу почти растаявшего озера в сквере имени Веретено. Одна из них решила походить по льду и провалилась.

В паблике «Омск ВК» опубликовано видео, снятое жительницей города Алиной Клименко. Омичка рассказала, что вчера на озере в сквере им. А. К. Веретено едва не произошла трагедия.

По словам автора видео, две девочки гуляли рядом с озером, которое уже почти растаяло. Одна из них зашла на лед и провалилась. Вторая девочка держала ее за куртку.

К счастью, трагедии удалось избежать. Провалившаяся девочка кое-как выбралась на берег.

– Родители, будьте внимательны к своим детям, разговаривайте с ними о безопасности, – призывает Алина Клименко.

По данным МЧС, за последние 5 лет в Омской области шестеро детей провалились под лед. Двое из них погибли.