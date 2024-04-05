Борту из Санкт-Петербурга пришлось садиться в Новосибирске, самолет из Москвы полетел на посадку в Тюмень, еще два рейса из Москвы ожидают вылета в столице.

Борту из Санкт-Петербурга пришлось садиться в Новосибирске, самолет из Москвы полетел на посадку в Тюмень, еще два рейса из Москвы ожидают вылета в столице.

В аэропорту сообщили, что из-за тумана в Омске не смогли приземлиться несколько самолетов. Борту из Санкт-Петербурга пришлось садиться в Новосибирске, самолет из Москвы полетел на посадку в Тюмень, еще два рейса из Москвы ожидают вылета в столице.

Из-за этого в Омском аэропорту задержали вылет 5 рейсов. С запозданием вылетело два самолета в Москву и один – в Санкт-Петербург. Также задержали вылет воздушного судна, направляющегося в Новосибирск. Самолет должен был вылететь в 10:00, но рейс перенесли на один час.

Самолет «Уральских авиалиний» отправится в столицу в 12:15, а не в 6:30. Борт авиакомпании «Аэрофлот» вылетит из Омска в Москву в 12:20, а не в 08:05.