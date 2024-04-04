Омск-Информ
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·Общество

Концентрация вещества, вызывающего тошноту и головную боль, в пределах нормы оставалось только в Советском округе.
Вчера, 3 апреля, в Омске был повышенный уровень загрязнения воздуха. В четырех из пяти округов зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации сероводорода:
  • 1,1 ПДК – в Кировском,
  • 1,6 ПДК – в Ленинском,
  • 1,4 ПДК – в Октябрьском,
  • 1,8 ПДК – в Центральном.
Как сообщает Обь-Иртышское УГМС, только в Советском округе содержание сероводорода было ниже этой отметки.
Отметим, что выбросы сероводорода наблюдались также 26–28 марта и 2 апреля в Центральном округе Омска. Несмотря на это, уровень загрязнения воздуха в городе оценивали как низкий.
По прогнозу синоптиков, уровень загрязнения воздуха 5–7 апреля ожидается пониженный.
·Общество

Концентрация вещества, вызывающего тошноту и головную боль, в пределах нормы оставалось только в Советском округе.
Вчера, 3 апреля, в Омске был повышенный уровень загрязнения воздуха. В четырех из пяти округов зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации сероводорода:
  • 1,1 ПДК – в Кировском,
  • 1,6 ПДК – в Ленинском,
  • 1,4 ПДК – в Октябрьском,
  • 1,8 ПДК – в Центральном.
Как сообщает Обь-Иртышское УГМС, только в Советском округе содержание сероводорода было ниже этой отметки.
Отметим, что выбросы сероводорода наблюдались также 26–28 марта и 2 апреля в Центральном округе Омска. Несмотря на это, уровень загрязнения воздуха в городе оценивали как низкий.
По прогнозу синоптиков, уровень загрязнения воздуха 5–7 апреля ожидается пониженный.