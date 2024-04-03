Омск-Информ
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·Общество

Вещество, которое вызывает тошноту и головную боль, снова зафиксировали в одном из округов.  

Вчера, 2 апреля, концентрация сероводорода в воздухе Омска достигла предельно допустимой. По данным Обь-Иртышского УГМС, выбросы произошли в Центральном округе. Несмотря на повышенное содержание этого вещества, уровень загрязнения воздуха в городе оценили как низкий. В ближайшие три дня он ожидается пониженный. Отметим, что выбросы сероводорода в воздух наблюдались также 26, 27 и 28 марта.

·Общество

Вещество, которое вызывает тошноту и головную боль, снова зафиксировали в одном из округов.  

Вчера, 2 апреля, концентрация сероводорода в воздухе Омска достигла предельно допустимой. По данным Обь-Иртышского УГМС, выбросы произошли в Центральном округе. Несмотря на повышенное содержание этого вещества, уровень загрязнения воздуха в городе оценили как низкий. В ближайшие три дня он ожидается пониженный. Отметим, что выбросы сероводорода в воздух наблюдались также 26, 27 и 28 марта.