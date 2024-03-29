Омск-Информ
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·Общество

Его содержание за сутки выросло с 1,1 ПДК до 1,4 ПДК.
Вчера, 28 марта, в воздухе Омска вновь зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации сероводорода. Его содержание в Центральном округе составило 1,4 ПДК. Однако, по данным Обь-Иртышского УГМС, уровень загрязнения оставался низким.
Отметим, что выбросы этого газа, вызывающего головокружение, головную боль и тошноту, наблюдались в городе также 26 и 27 марта. Уровень загрязнения в эти дни также оценили как низкий.
В ближайшие несколько дней уровень загрязнения воздуха в Омске ожидается пониженный.
·Общество

Его содержание за сутки выросло с 1,1 ПДК до 1,4 ПДК.
Вчера, 28 марта, в воздухе Омска вновь зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации сероводорода. Его содержание в Центральном округе составило 1,4 ПДК. Однако, по данным Обь-Иртышского УГМС, уровень загрязнения оставался низким.
Отметим, что выбросы этого газа, вызывающего головокружение, головную боль и тошноту, наблюдались в городе также 26 и 27 марта. Уровень загрязнения в эти дни также оценили как низкий.
В ближайшие несколько дней уровень загрязнения воздуха в Омске ожидается пониженный.