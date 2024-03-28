Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Газ, вызывающий головокружение, головную боль и тошноту, выявили в одном из округов.
Вчера в воздухе Центрального округа Омска зафиксировали 1,1 ПДК (предельно допустимая концентрация) сероводорода. Однако, по данным Обь-Иртышского УГМС, уровень загрязнения воздуха синоптики оценили как низкий.
Отметим, что повышенное содержание сероводорода в Центральном округе фиксируют уже два дня подряд, 26 и 27 марта. Выбросы наблюдались также 19 и 20 марта.
В ближайшие дни, по прогнозу синоптиков, уровень загрязнения воздуха ожидается пониженный.
·Общество

Газ, вызывающий головокружение, головную боль и тошноту, выявили в одном из округов.
Вчера в воздухе Центрального округа Омска зафиксировали 1,1 ПДК (предельно допустимая концентрация) сероводорода. Однако, по данным Обь-Иртышского УГМС, уровень загрязнения воздуха синоптики оценили как низкий.
Отметим, что повышенное содержание сероводорода в Центральном округе фиксируют уже два дня подряд, 26 и 27 марта. Выбросы наблюдались также 19 и 20 марта.
В ближайшие дни, по прогнозу синоптиков, уровень загрязнения воздуха ожидается пониженный.