Омск-Информ
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·Общество

Выбросы произошли в одном из округов вчера.
Вчера в воздухе Омска зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации сероводорода. По данным Обь-Иртышского УГМС, содержание этого вещества в Центральном укруге составило 11 ПДК.
Несмотря на это, в целом уровень загрязнения воздуха синоптики оценили как низкий. В других округах превышений не выявили.
В ближайшие дни, по прогнозу синоптиков, уровень загрязнения воздуха ожидается пониженный.
·Общество

Выбросы произошли в одном из округов вчера.
Вчера в воздухе Омска зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации сероводорода. По данным Обь-Иртышского УГМС, содержание этого вещества в Центральном укруге составило 11 ПДК.
Несмотря на это, в целом уровень загрязнения воздуха синоптики оценили как низкий. В других округах превышений не выявили.
В ближайшие дни, по прогнозу синоптиков, уровень загрязнения воздуха ожидается пониженный.