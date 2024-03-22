Омск-Информ
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·Общество

Выбросы наблюдались в Центральном округе города.
По данным Обь-Иртышского УГМС, 20 марта в Омске был повышенный уровень загрязнения воздуха. В Центральном округе зафиксировали 1,5 ПДК (предельно допустимая концентрация) сероводорода.
Отметим, что выбросы произошли в Омске и 19 марта. Синоптики зафиксировали 1,2 ПДК озона в Кировском округе и 1 ПДК в Центральном, 1,2 ПДК оксида углерода и 1,8 ПДК сероводорода в Центральном, 1,4 ПДК сероводорода в Октябрьском.
В ближайшие дни, по прогнозу синоптиков, уровень загрязнения воздуха ожидается пониженный. Информации о выбросах 21 и 22 марта пока нет.
·Общество

Выбросы наблюдались в Центральном округе города.
По данным Обь-Иртышского УГМС, 20 марта в Омске был повышенный уровень загрязнения воздуха. В Центральном округе зафиксировали 1,5 ПДК (предельно допустимая концентрация) сероводорода.
Отметим, что выбросы произошли в Омске и 19 марта. Синоптики зафиксировали 1,2 ПДК озона в Кировском округе и 1 ПДК в Центральном, 1,2 ПДК оксида углерода и 1,8 ПДК сероводорода в Центральном, 1,4 ПДК сероводорода в Октябрьском.
В ближайшие дни, по прогнозу синоптиков, уровень загрязнения воздуха ожидается пониженный. Информации о выбросах 21 и 22 марта пока нет.