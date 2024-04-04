Митрополит Дионисий рассказал, что от идеи создать музей омских архиереев в доме, где жил экс-митрополит Феодосий, никто не отказывается: наследники готовы к продаже дома.

Митрополит Дионисий рассказал, что от идеи создать музей омских архиереев в доме, где жил экс-митрополит Феодосий, никто не отказывается: наследники готовы к продаже дома.

Сегодня стало известно о судьбе дома митрополита Феодосия на улице Успенского. Стоит сказать, что в деревянной усадьбе экс-митрополит Феодосий не только жил, там же находится и придомовая церковь. Постройка была включена в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ, поскольку были опасения, что здание 1905 года постройки могли бы снести. Уже несколько лет ведутся переговоры о продаже дома с наследниками Феодосия. По словам действующего главы Омской епархии Дионисия, есть все предпосылки для покупки дома.

– Если в епархии будет недостаточно для этого средств, думаю, в Омске найдутся меценаты, учитывая теплое отношение к Феодосию, – уверен митрополит Дионисий.

Дом этот не представляет какой-то ценности с коммерческой точки зрения, а только с исторической. Дионисий надеется, что наследники адекватно оценивают ситуацию.

Митрополит рассказал, что таких домов, где многие годы жили священнослужители, в России немало. И во многих из них созданы музеи, к которым не ослабевает интерес посетителей.