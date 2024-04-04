Власти ищут подрядчика, который изготовит украшения, разместит их на улицах, а затем займется демонтажем.
В Омске объявили аукцион на поиск подрядчика, который займется украшением города к 9 Мая. Начальная стоимость контракта составляет почти 1,2 млн рублей.
Организации предстоит изготовить и разместить на улицах 250 баннерных панно, 210 флагов и одну флаговую конструкцию. Украшения необходимо установить до 30 апреля, а демонтировать после 17 мая.
Баннерные пано планируют разместить на Комсомольском мосту, улицах Ленина, 60 лет Победы, Гагарина, 3-я Островская, 70 лет Октября, Заозерная, Масленникова, Красный Путь, а также на Соборной площади, Иртышской набережной и в парке Победы.