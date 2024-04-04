Всего в 2023 году на предприятия было составлено 18 протоколов об административных нарушениях на сумму 307 тыс. рублей.

Всего в 2023 году на предприятия было составлено 18 протоколов об административных нарушениях на сумму 307 тыс. рублей.

В прошлом году региональный Роспотребнадзор провел 771 проверку предприятий, которые занимаются производством и реализацией молочной продукции. Всего ведомство исследовало более 3,1 тысячи проб молока. Удельный вес нестандартных проб составил почти 2 %. Качество продукции по санитарно-химическим и физико-химическим показателям по итогам года улучшилось.

– Из общего количества исследованной молочной продукции на территории Омской области 26 проб (0,9 %) приходится на фальсифицированную молочную продукцию: масло сливочное – 15 проб, молоко питьевое пастеризованное – 1 проба, напиток йогуртный с сахаром «Снежок» – 2 пробы, сметана – 3 пробы, молоко сухое – 2 пробы, мороженое – 1 проба, сыр плавленый – 2 пробы, – рассказали в ведомстве.

Фальсифицированную продукцию выявили на 5 предприятиях города. Среди них «ВНИМИ-Сибирь» (13 проб), ИП Иванов С. А. (1 проба), «Ястро-переработка» (1 проба), ИП Трофимова М. Н. (1 проба) и ООО Маслосыркомбинат «Тюкалинский» (1 проба).

На ООО «ВНИМИ-Сибирь» в прошлом году было составлено 9 протоколов на 209 тыс. рублей. Всего в 2023 году составлено 18 протоколов об административных нарушениях на сумму 307 тыс. рублей. Из оборота было изъято 20 партий опасной молочной продукции объемом более 106 кг.