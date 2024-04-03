Люди просят помощи у чиновников, но за трое суток пока никто не откликнулся.

Люди просят помощи у чиновников, но за трое суток пока никто не откликнулся.

В домах в селе Надеждино в Омском районе уже трое суток нет отопления, воды и электричества. Об этом рассказали местные жители в соцсетях. Дворы, погреба и даже дома сельчан затопило и в этом они винят местных чиновников.

— Эту канаву сделала администрация Надеждино, чтобы поток уходил к нам, — рассказала одна из местных жительниц.

В комментариях к посту Мария Игошкина сообщила, что жители села вывозили снег со дворов, чтобы избежать подтоплений, однако вода по этой канаве потекла к ним. И теперь сельчанам не спешат помочь ее откачать.