На деньги, вырученные от сбора пластиковых крышичек, были куплены вещи, необходимые для дома малютки.

На деньги, вырученные от сбора пластиковых крышичек, были куплены вещи, необходимые для дома малютки.

Сотрудники Омского регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами совместно со своими партнерами непрерывно собирают пластиковые крышечки для благотворительных целей, направляя средства на помощь детям из Специализированного дома ребенка.

За зиму было собрано 125 кг вторсырья. На вырученные деньги закупили необходимые для детей вещи, в том числе памперсы и игрушки. Сотрудники компании «Магнит», ответственной за организацию крупномасштабного конкурса по сбору вторсырья, совместно с известным котом-талисманом «Магнитиком» с радостью доставили подарки в Специализированный дом ребенка.

– Это прекрасный пример того, как каждый из нас может внести свой вклад в благотворительность и охрану природы. Мы призываем всех жителей Омска присоединиться к раздельному сбору отходов. Собирайте пластиковые крышечки и привозите их в ближайший пункт приема вторсырья. Вместе мы можем сделать больше и создать лучшее будущее для наших детей, – отметил генеральный директор ООО «Магнит» Карен Егоян.

Это не первая благотворительная акция омского регионального оператора. Летом и осенью 2023 года сотрудники «Магнита» также передали памперсы, игрушки и велосипеды в Дом ребенка. Компания отмечает, что такие мероприятия не только оказывают помощь детям, но и способствуют повышению экологической грамотности населения. Сбор пластиковых крышечек позволяет одновременно улучшить жизнь нуждающихся и снизить загрязнение окружающей среды.