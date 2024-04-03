Омск-Информ
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·Происшествия

Материальный ущерб от его действий составил 1,1 млн рублей. Теперь сельчанин предстанет перед судом.
Нововаршавский районный суд рассмотрит уголовное дело 38-летнего местного жителя. Он обвиняется в незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере.
По версии следствия, в августе прошлого года безработный сельчанин решил срубить березы на территории Степного лесничества, которое находится возле села Моисеевка. В результате он вырубил 144 дерева, чем причинил лесничеству материальный ущерб на 1,1 млн рублей.
Свою вину он не признал. Прокуратура также заявила гражданский иск, чтобы мужчина возместил причиненный ущерб.
·Происшествия

Материальный ущерб от его действий составил 1,1 млн рублей. Теперь сельчанин предстанет перед судом.
Нововаршавский районный суд рассмотрит уголовное дело 38-летнего местного жителя. Он обвиняется в незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере.
По версии следствия, в августе прошлого года безработный сельчанин решил срубить березы на территории Степного лесничества, которое находится возле села Моисеевка. В результате он вырубил 144 дерева, чем причинил лесничеству материальный ущерб на 1,1 млн рублей.
Свою вину он не признал. Прокуратура также заявила гражданский иск, чтобы мужчина возместил причиненный ущерб.