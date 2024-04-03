Омск-Информ
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·Культура/Афиша

Ольга Любимова сообщила, что питерский Театр на Васильевском покажет в Омске 7 спектаклей.

Министр культуры России Ольга Любимова и депутат Госдумы Олег Смолин, которые вчера провели встречу в Москве, обсуждали предстоящий юбилей Омского театра драмы. Об этом Любимова сообщила в своем телеграм-канале.

– В этом году мы празднуем 150-летие Омского театра драмы. В честь юбилейного события по Всероссийскому гастрольно-концертному плану здесь пройдут семь показов спектаклей Драматического театра на Васильевском, – сообщила глава федерального Минкульта.

Ранее руководство Омской драмы уже анонсировало гастроли питерского театра. Пройдут они в начале июня.

·Культура/Афиша

Ольга Любимова сообщила, что питерский Театр на Васильевском покажет в Омске 7 спектаклей.

Министр культуры России Ольга Любимова и депутат Госдумы Олег Смолин, которые вчера провели встречу в Москве, обсуждали предстоящий юбилей Омского театра драмы. Об этом Любимова сообщила в своем телеграм-канале.

– В этом году мы празднуем 150-летие Омского театра драмы. В честь юбилейного события по Всероссийскому гастрольно-концертному плану здесь пройдут семь показов спектаклей Драматического театра на Васильевском, – сообщила глава федерального Минкульта.

Ранее руководство Омской драмы уже анонсировало гастроли питерского театра. Пройдут они в начале июня.