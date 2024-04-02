Сотрудники организации опрыскивали поля химикатами, но забыли сообщить об этом на пасеку.

Сотрудники организации опрыскивали поля химикатами, но забыли сообщить об этом на пасеку.

Жительница Черлакского района отсудила у крестьянского хозяйства «Тритикум» 772 тыс. рублей. Причиной стала гибель ее пчел.

Женщина занималась разведением пчел. Летом прошлого года хозяйство обрабатывало поля рапса ядохимикатами и не предупредило об этом пасечников. В итоге через несколько дней после обработки у женщины погибли все 13 пчелосемей вида «серая горная». У сельчанки также испортился 551 кг меда, который она не смогла откачать. Лабораторная экспертиза подтвердила вину фермерского хозяйства, однако добровольно организация возмещать ущерб не стала.

После решения суда этим делом занялись судебные приставы. Они уведомили представителей хозяйства о необходимости возместить ущерб, а также наложили запрет на регистрационные действия в отношении транспортных средств КФХ. В результате хозяйство выплатило пасечнице компенсацию.