Группа из Омска «Конец солнечных дней» выступит на фестивале «Стереолето». Они споют на одной сцене с Дианой Арбениной и Валерием Сюткиным.

Группа из Омска «Конец солнечных дней» выступит на фестивале «Стереолето». Они споют на одной сцене с Дианой Арбениной и Валерием Сюткиным.

Молодая группа из Омска «Конец солнечных дней» выступит на крупном музыкальном фестивале «Стереолето», который пройдет 15 и 16 июня в Санкт-Петербурге. Об этом стало известно на сайте фестиваля. Ранее на нем звучали «АукцЫон», «Аквариум», «Сплин», «Мумий Тролль» и Баста. В этом году омичи будут петь на одной сцене с Дианой Арбениной и «Ночными снайперами». Кроме того, на фестивале выступят Дора, «Моя Мишель», Валерий Сюткин и Хаски.

Как отмечают организаторы фестиваля, они специально приглашают как уже известных артистов, так и новые имена.

Группа «Конец солнечных дней» играет инди-рок и выступает по всей России. Согласно сервису «Яндекс. Музыка», за последний месяц парни набрали более 473 тыс. прослушиваний.