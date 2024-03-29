К донорскому движению присоединились сотрудники компании в Москве, Омске, Санкт-Петербурге и других регионах.

К донорскому движению присоединились сотрудники компании в Москве, Омске, Санкт-Петербурге и других регионах.

Свыше 30 волонтеров «Газпромнефть – смазочные материалы» приняли участие в акции по сдаче крови для пациентов, нуждающихся в переливании. Донорский пункт был организован на площадке московского офиса компании.

Перед началом забора крови медицинские работники провели обязательный осмотр участников акции, затем с соблюдением всех стандартов осуществили необходимые процедуры. Сданная волонтерами компании кровь направлена на хранение и проверку в банк центра крови. Оттуда ее передадут в медицинские учреждения здравоохранения. Кровь будет использоваться для оказания экстренной помощи.

Отметим, что в офисах и на производственных площадках «Газпромнефть-СМ» регулярно проводятся акции по сдаче крови. Более 200 специалистов компании, работающих в Москве, Омске, Санкт-Петербурге и других регионах, являются активными донорами и системно поддерживают банки крови.