Омск-Информ
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·Спорт

Омичей предупреждают, что билеты на игру не стоит покупать с рук.
Мошенники начали продавать несуществующие билеты на завтрашний матч «Авангарда» с «Локомотивом». Об этом рассказали в пресс-службе клуба.
Омичей предупреждают, что билеты на игру можно приобрести только на официальных сайтах, в клиентском центре, в приложении или в кассах «G-Drive Арены». 
– Будьте внимательны и остерегайтесь мошенников! Не покупайте билеты с рук – не доверяйте постам, комментариям и сообщениям о продаже от посторонних лиц, – отметили в клубе.
Напомним, вчера в Ярославле омский «Авангард» выиграл шестой матч серии против «Локомотива». Решающий, седьмой, матч пройдет в Омске завтра, 30 марта. Болельщики уже раскупили практически все билеты на эту игру.
·Спорт

Омичей предупреждают, что билеты на игру не стоит покупать с рук.
Мошенники начали продавать несуществующие билеты на завтрашний матч «Авангарда» с «Локомотивом». Об этом рассказали в пресс-службе клуба.
Омичей предупреждают, что билеты на игру можно приобрести только на официальных сайтах, в клиентском центре, в приложении или в кассах «G-Drive Арены». 
– Будьте внимательны и остерегайтесь мошенников! Не покупайте билеты с рук – не доверяйте постам, комментариям и сообщениям о продаже от посторонних лиц, – отметили в клубе.
Напомним, вчера в Ярославле омский «Авангард» выиграл шестой матч серии против «Локомотива». Решающий, седьмой, матч пройдет в Омске завтра, 30 марта. Болельщики уже раскупили практически все билеты на эту игру.