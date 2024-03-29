За ночь любители хоккея буквально смели билеты на решающий матч четвертьфинальной серии плей-офф.

За ночь любители хоккея буквально смели билеты на решающий матч четвертьфинальной серии плей-офф.

Буквально несколько часов назад «Авангард» одержал победу в шестом матче серии с «Локомотивом». А сразу же после матча стартовала продажа билетов на седьмую игру, которая в субботу пройдет в Омске.

За ночь болельщики буквально смели билеты. В продаже почти ничего не осталось. Сейчас на сайте «Авангарда» можно купить всего лишь 8 билетов на нижний ярус и 7 – на верхний. Также в продаже имеются билеты в различные ложи и в ресторан.

Вероятно, сегодня или завтра в продажу поступит еще часть билетов, поэтому болельщикам не стоит расстраиваться. Но надо мониторить ситуацию.