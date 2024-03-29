В этом году очищать город от мусора совместными усилиями планируется 20 апреля. Именно в этот день состоится общегородской субботник.

В этом году очищать город от мусора совместными усилиями планируется 20 апреля. Именно в этот день состоится общегородской субботник.

Мэр Сергей Шелест позвал жителей Омска принять участие в общегородском субботнике, который состоится 20 апреля.

– В прошлом году в большой весенней уборке приняли участие 467 тысяч омичей, общими силами мы собрали и вывезли больше 3 тысяч кубометров мусора. Предлагаю тем, кто обычно стоит в стороне от подобных мероприятий, настраиваться на участие в них – граблей и перчаток хватит на всех, – отметил градоначальник.

Но 20 апреля станет не единственным днем, когда в Омске будут прибираться общими усилиями. Месячник по санитарной очистке и благоустройству стартует в Омске 8 апреля и продлится до 5 мая. В это время планируется проводить средники и субботники для уборки мусора, высаживать деревья. В такой работе будут участвовать сотрудники предприятий, комитетов территориального общественного самоуправления и волонтеры. Посильный вклад в уборку города в любой из дней могут внести и простые омичи.