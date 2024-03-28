С 1 января 2024 года призывной возраст был увеличен с 27 до 30 лет. Весенний призыв начнется в ближайший понедельник.

С 1 января 2024 года призывной возраст был увеличен с 27 до 30 лет. Весенний призыв начнется в ближайший понедельник.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал распоряжение об организации на территории региона весеннего призыва на военную службу. Он стартует в ближайший понедельник, 1 апреля, и продлится до 15 июля.

Руководителем призывной комиссии в документе указан глава региона, также в ее состав вошли военный комиссар Омской области Юрий Мешавкин, министры правительства области, представители различных ведомств, общественности, а также медики. В районах области призывные комиссии возглавили руководители муниципалитетов.

Нынешний призыв будет первым, организованным по новым правилам. С 1 января 2024 года призывной возраст увеличили с 27 до 30 лет.