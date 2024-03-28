Георгий Легачев отбывает пожизненное наказание за совершенное преступление – убийство спортсмена стало вторым в его криминальной биографии.

Георгий Легачев отбывает пожизненное наказание за совершенное преступление – убийство спортсмена стало вторым в его криминальной биографии.

Центральный районный суд Омска частично удовлетворил иск отбывающего пожизненное заключение Георгия Легачева к министерству финансов региона и Управлению Федерального казначейства по Омской области. Легачев требовал 500 тыс. рублей за незаконное уголовное преследование по преступлению, совершенному в 2013 году.

Тогда истец был приговорен к 10 годам лишения свободы за убийство. При этом суд оправдал его по обвинению в краже. Спустя время Легачев оказался на свободе. В ночь с 26 на 27 января 2021 года Легачев вместе с подельником Александром Нагорнюком совершил разбойное нападение на двух молодых людей, одним из которых был экс-футболист «Иртыша» Егор Дробыш. Спустя год, в конце января 2022-го, Омский областной суд приговорил Легачев к пожизненному заключению, Нагорнюк получил 6 лет строгого режима. Еще год спустя Нагорнюк погиб в зоне СВО.

Что касается иска Легачева, которого незаконно обвинили в краже более чем десять лет назад, то ему присудили компенсацию морального вреда в размере 20 тыс. рублей, сообщает портал НГС55. Учитывая, что он должен выплатить 2,5 млн рублей семье убитого футболиста, деньги от государства, скорее всего, не попадут к матерому уголовнику.