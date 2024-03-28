Житель региона приобрел лотерейный билет за 200 рублей на 2 тиража. Сам победитель еще не пришел за своим выигрышем.

Житель региона приобрел лотерейный билет за 200 рублей на 2 тиража. Сам победитель еще не пришел за своим выигрышем.

Житель Омской области выиграл в лотерею 5 млн рублей. Омич принял участие в лотерее «Все или ничего» и стал победителем 104882-го тиража.

В пресс-службе организации рассказали, что житель региона приобрел лотерейный билет за 200 рублей на 2 тиража. Сам победитель еще не пришел за своим выигрышем.

В лотерее «Все или ничего» необходимо угадать 12 чисел из 24, чтобы стать обладателем суперприза.