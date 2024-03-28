На это повлияли высокие темпы ввода жилья, а также повышенный спрос омичей на внутренний туризм.

На это повлияли высокие темпы ввода жилья, а также повышенный спрос омичей на внутренний туризм.

В Омской области до 8,4 % увеличилась инфляция. Произошло это в феврале из-за высокой активности потребителей. Об этом рассказали в пресс-службе Омского отделения Банка России.

Оказалось, что в феврале цены на продовольственные товары в регионе были выше, чем в прошлом году. На это повлияли высокие темпы ввода жилья, которые привели к повышенному спросу на мебель.

– Активность потребителей отразилась и на сегменте услуг. Повышенный спрос омичей на внутренний туризм привел к тому, что авиакомпании увеличили стоимость услуг. Кроме того, из-за подорожавшей недвижимости некоторые жители нашего региона отказались от идеи покупки жилья, а сосредоточились на аренде. Выросший спрос на съемные квартиры привел к росту стоимости этой услуги, – рассказал заместитель управляющего отделением Омск Банка России Илья Плиндер.

Отметим, что в последний месяц зимы инфляция по всей стране составила 7,69 %.