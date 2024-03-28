Омск-Информ
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·Культура/Афиша

Об этом музыканты рассказали в социальных сетях. Песня уже скоро появится в сети.

Омская рэп-группа ГРОТ выпустят совместную песню с лидером группы ДДТ Юрием Шевчуком. Об этом музыканты рассказали в социальных сетях.

– ГРОТ и Юрий Шевчук! Доделываем совместную песню! Скоро в сети, – написали участники группы в своем официальном паблике.

Отметим, что рэп-группа ГРОТ образовалась в Омске еще в 2009 году. Ее лидерами стали Виталий Евсеев и Дмитрий Геращенко

·Культура/Афиша

Об этом музыканты рассказали в социальных сетях. Песня уже скоро появится в сети.

Омская рэп-группа ГРОТ выпустят совместную песню с лидером группы ДДТ Юрием Шевчуком. Об этом музыканты рассказали в социальных сетях.

– ГРОТ и Юрий Шевчук! Доделываем совместную песню! Скоро в сети, – написали участники группы в своем официальном паблике.

Отметим, что рэп-группа ГРОТ образовалась в Омске еще в 2009 году. Ее лидерами стали Виталий Евсеев и Дмитрий Геращенко