Мероприятие состоится в середине мая. Его темой станет «Семейные реликвии».

Мероприятие состоится в середине мая. Его темой станет «Семейные реликвии».

Стало известно, когда пройдет всероссийская акция «Ночь музеев» (0+) в Омске в этом году. Мероприятие состоится 18 мая. Его темой станет «Из поколения в поколение. Семейные реликвии». Об этом сообщили на сайте «Культура.РФ». Каждый музей должен построить свою уникальную программу на рассказах о музейных династиях, семейных традициях и реликвиях.

Омскую молодежь ждет особенно интересная программа. Им предлагают перенестись в материальный мир, написать письма и дневники, распечатать фото, найти семейные реликвии и поделиться ими. Финалом акции станет создание виртуальной галереи семейных реликвий на сайте Минкультуры РФ.

Отметим, что в этот день все музеи, галереи и другие культурные учреждения будут работать в вечернее и ночное время.