Чиновников обязали выделить деньги на системы оповещения и установить их до 1 марта 2025 года.

Чиновников обязали выделить деньги на системы оповещения и установить их до 1 марта 2025 года.

Прокурор Шербакульского района Омской области подал иск к местным чиновникам, чтобы обязать их установить в школах системы оповещения на случай теракта. Шербакульский суд это требование удовлетворил.

Отсутствие систем выявили во время проверки. Эти системы должны звуком и речевыми сообщениями оповещать детей и учителей о необходимости эвакуации.

– Школы являются объектом с массовым пребыванием людей, в том числе несовершеннолетних, то есть является одним из важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения населения. Несоблюдение требований антитеррористической защищенности способствует нарушению прав несовершеннолетних граждан на безопасные условия обучения, а также создают угрозу для безопасности жизни и здоровья несовершеннолетних и иных работников образовательной организации, которые могут пострадать в результате совершения террористических актов, – сообщили в суде.

В итоге чиновников обязали установить системы до 1 марта 2025 года. Финансировать это должны управление образования и администрация района.