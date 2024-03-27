Мужчины избили и зарезали собутыльника, а тело спрятали в кустах. Теперь они могут отправиться в колонию на долгий срок.

Мужчины избили и зарезали собутыльника, а тело спрятали в кустах. Теперь они могут отправиться в колонию на долгий срок.

Омский областной суд рассмотрит уголовное дело двух мужчин без определенного места жительства. Они обвиняются в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору и краже.

По версии следствия, в конце июля прошлого года в лесу на берегу Иртыша мужчины распивали алкоголь вместе с еще одним бродягой. В какой-то момент они что-то не поделили. Товарищи избили и зарезали 34-летнего собутыльника. Тело они отнесли в кусты и накрыли одеялом.

– Труп потерпевшего был обнаружен местными жителями спустя неделю после совершенного преступления, – рассказали в полиции.

Полицейские выяснили, что парочка причастна еще и к краже электрического кабеля из подвала многоэтажки на Заозерной. Стоимость украденного составила почти 12 тыс. рублей.

Теперь омичам грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.