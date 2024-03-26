Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

После откачки воды начнется капитальный ремонт путей. 
В Омске с трамвайных путей начали откачивать воду. Противопаводковыми работами занимаются сотрудники филиала «Служба пути» МП г. Омска «Электрический транспорт»
После откачки воды начнется капитальный ремонт путей. Он будет длиться до ноября.
– В этом году запланировано проведение капитального ремонта трамвайного пути на участке по улице Челюскинцев протяженностью 1145 м. Как и прежде, ремонт будет проводиться в ночное время, чтобы не создавать преград для следования трамваев по установленному маршруту. Уже сейчас мы формируем бригады для проведения этих работ, – рассказала начальник производства филиала «Служба пути» МП г. Омска «Электрический транспорт» Лариса Казакова.
Общая протяженность трамвайных путей в городе составляет более 74 км.
·Общество

После откачки воды начнется капитальный ремонт путей. 
В Омске с трамвайных путей начали откачивать воду. Противопаводковыми работами занимаются сотрудники филиала «Служба пути» МП г. Омска «Электрический транспорт»
После откачки воды начнется капитальный ремонт путей. Он будет длиться до ноября.
– В этом году запланировано проведение капитального ремонта трамвайного пути на участке по улице Челюскинцев протяженностью 1145 м. Как и прежде, ремонт будет проводиться в ночное время, чтобы не создавать преград для следования трамваев по установленному маршруту. Уже сейчас мы формируем бригады для проведения этих работ, – рассказала начальник производства филиала «Служба пути» МП г. Омска «Электрический транспорт» Лариса Казакова.
Общая протяженность трамвайных путей в городе составляет более 74 км.