За причинение смерти по неосторожности омичу на 2 года ограничили свободу. Его признали виновным в падении ребенка с долгостроя.

За причинение смерти по неосторожности омичу на 2 года ограничили свободу. Его признали виновным в падении ребенка с долгостроя.

Омский районный суд вынес приговор 59-летнему конкурсному управляющему ООО «РоКАС». Мужчину признали виновным в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей.

Как уже сообщало РИА «Омск-информ», трагедия произошла 18 июля 2022 года в селе Троицком, где конкурсный управляющий не исполнил судебное решение и многочисленные предписания Госстройнадзора об ограждении и консервации недостроев. Там играл 13-летний мальчик. Он упал с недостроя на бетонную плиту и получил тяжелую черепно-мозговую травму, от которой умер в больнице через 2 месяца.

Сам омич вину не признал. Он настаивал на том, что принял все меры к консервации объектов. Но у суда было другое мнение.

Омский районный суд согласился с позицией государственного обвинителя и назначил конкурсному управляющему наказание в виде 2 лет ограничения свободы, лишив права в течение 2 лет являться членом саморегулируемых организаций арбитражных управляющих и заниматься профессиональной деятельностью, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Омской области. Также суд постановил взыскать с омича 1 млн рублей в пользу матери погибшего мальчика в качестве возмещения морального вреда.

Приговор не вступил в законную силу.