В наказание мужчине хотят ограничить свободу и запретить работу по профессии на два года.

В наказание мужчине хотят ограничить свободу и запретить работу по профессии на два года.

В Омском районном суде прошли прения по уголовному делу о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Как сообщили в прокуратуре, 59-летнего конкурсного управляющего ООО «РоКАС» обвиняют в гибели ребенка. За это сторона обвинения хочет ограничить свободу мужчины на 2 года и еще на 2 года запретить заниматься профессиональной деятельностью.

Трагедия произошла 18 июля 2022 года в селе Троицком, где обвиняемый не исполнил судебное решение и многочисленные предписания Госстройнадзора об ограждении и консервации недостроев. Там играл 13-летний мальчик. Он упал с недостроя на бетонную плиту и получил тяжелую черепно-мозговую травму, от которой умер в больнице через 2 месяца.

Отметим, что конкурсный управляющий вину не признал. Он настаивает на том, что принял все меры к консервации объектов.