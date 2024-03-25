Мужчину обвиняют в госизмене в пользу Германии.

Мужчину обвиняют в госизмене в пользу Германии.

В Омском областном суде прошли прения сторон по уголовному делу о госизмене, в которой обвиняется сотрудник одного из оборонных предприятий.

По версии следствия, мужчина передавал государственные тайны в Германию. Взамен он хотел получить гражданство этой страны.

Свою вину он признал частично. Прокурор просит назначить омичу наказание в виде 15 лет в колонии строгого режима, а также штраф 450 тыс. рублей.

С последним словом мужчина выступит 4 апреля.