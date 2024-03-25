Мужчина перевел 70 млн рублей за границу, подделал документы и предоставил их в банк. За свой поступок ему придется отвечать в суде.

Мужчина перевел 70 млн рублей за границу, подделал документы и предоставил их в банк. За свой поступок ему придется отвечать в суде.

В Омске будут судить одного из местных жителей, который обвиняется по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов».

Как рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, с 2020 по 2021 год мужчина, используя номинальное юридическое лицо, перевел свыше 70 млн рублей за рубеж в иностранной валюте – долларах и евро. При этом в банк он предоставил поддельные документы.

Ранее мужчина уже был привлечен к уголовной ответственности по двум статьям – «Незаконное образование юридического лица, совершенное группой лиц по предварительному сговору» и «Неправомерный оборот средств платежей».

Уголовное дело рассмотрит Куйбышевский районный суд.