Омичка после того, как ее жених распространил фейк о том, что она стала жертвой теракта в «Крокусе», намерена обратиться в полицию.

Омичка после того, как ее жених распространил фейк о том, что она стала жертвой теракта в «Крокусе», намерена обратиться в полицию.

Омичка Дарья, которую разыскивал молодой человек по имени Роман после теракта в «Крокус Сити Холле», намерена обратиться в полицию с заявлением, сообщает omsk.aif.ru.

Напомним, омич рассказал, что его невеста должна была посетить концерт группы «Пикник» в «Крокусе», где произошел теракт. По словам парня, он не мог связаться с девушкой больше суток. Вскоре Дарья сама вышла на связь и сообщила, что не является невестой Романа, а в Омск она вернулась еще 16 марта.

– У меня нет слов, чтобы выразить свои чувства. Как же это мерзко быть участницей этого фейка, – заявила девушка.

Отметим, что всех участников теракта отправили в СИЗО на 2 месяца.