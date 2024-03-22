Омск-Информ
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·Общество

С сегодняшнего дня курировать деятельность поликлиник горбольницы № 1 будет Ольга Наумова. Ранее она была начмедом в поликлинике № 15.

В руководстве городской клинической больницы № 1 имени Кабанова, являющейся крупнейшим медицинским учреждением на Левобережье Омска, произошли изменения. Сегодня, 22 марта, коллективу больницы представили нового начмеда Ольгу Наумову.

По данным портала «СуперОмск», назначенец будет курировать работу двух поликлиник, входящих в структуру «кабановской» больницы – № 1 на улице Перелета и № 2 на проспекте Комарова. Ранее заведующие поликлиниками напрямую подчинялись главному врачу больницы Анатолию Малюку.

Ольга Наумова ранее была начмедом в поликлинике № 15. Является выпускницей Омской государственной медицинской академии, по специальности она кардиолог.

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·Общество

С сегодняшнего дня курировать деятельность поликлиник горбольницы № 1 будет Ольга Наумова. Ранее она была начмедом в поликлинике № 15.

В руководстве городской клинической больницы № 1 имени Кабанова, являющейся крупнейшим медицинским учреждением на Левобережье Омска, произошли изменения. Сегодня, 22 марта, коллективу больницы представили нового начмеда Ольгу Наумову.

По данным портала «СуперОмск», назначенец будет курировать работу двух поликлиник, входящих в структуру «кабановской» больницы – № 1 на улице Перелета и № 2 на проспекте Комарова. Ранее заведующие поликлиниками напрямую подчинялись главному врачу больницы Анатолию Малюку.

Ольга Наумова ранее была начмедом в поликлинике № 15. Является выпускницей Омской государственной медицинской академии, по специальности она кардиолог.

1429