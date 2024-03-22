Эти деньги она поделит с дочерью погибшего, то есть своей правнучкой.

Эти деньги она поделит с дочерью погибшего, то есть своей правнучкой.

Жительница Омского района отсудила у мясоперерабатывающего завода «Компур» 1,1 млн рублей: 300 тысяч в свою пользу и 800 тысяч в пользу своей правнучки. В такие суммы суд оценил моральный вред от гибели на заводе их родственника – внука и отца.

Несчастный случай произошел 13 января прошлого года в холодильном цехе. Мужчина осуществлял погрузочно-разгрузочные работы, при этом не использовал маску и был пьян. Последнее привело к тому, что он упал с металлической площадки высотой 1,3 м и погиб.

Как сообщает пресс-служба Омского районного суда, решение о компенсации пока не вступило в законную силу. И завод, и родственники погибшего могут его обжаловать.