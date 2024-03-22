Сотрудник умер на работе, потому что напился, а руководитель за этим не уследил.

Сотрудник умер на работе, потому что напился, а руководитель за этим не уследил.

Государственная инспекция труда завершила расследование несчастного случая в Детском оздоровительном лагере Исилькульского района. В начале года, 9 января, там умер сторож.

Тело нашли в неотапливаемой пристройке жилого помещения в ста метрах от лагеря. Несчастный случай квалифицировали как не связанный с производством, но начальство сторожа все-равно оштрафовали на 17 тыс. рублей.

Причины несчастного случая:

нарушение работником дисциплины труда (он был пьян);

неудовлетворительная организация производства работ (отсутствие контроля со стороны руководителя).

Виновными в несчастном случае признали самого работника и его начальника.