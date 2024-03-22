Омск-Информ
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·Происшествия

Сотрудник умер на работе, потому что напился, а руководитель за этим не уследил.
Государственная инспекция труда завершила расследование несчастного случая в Детском оздоровительном лагере Исилькульского района. В начале года, 9 января, там умер сторож.
Тело нашли в неотапливаемой пристройке жилого помещения в ста метрах от лагеря. Несчастный случай квалифицировали как не связанный с производством, но начальство сторожа все-равно оштрафовали на 17 тыс. рублей.
Причины несчастного случая:
  • нарушение работником дисциплины труда (он был пьян);
  • неудовлетворительная организация производства работ (отсутствие контроля со стороны руководителя).
Виновными в несчастном случае признали самого работника и его начальника.
·Происшествия

Сотрудник умер на работе, потому что напился, а руководитель за этим не уследил.
Государственная инспекция труда завершила расследование несчастного случая в Детском оздоровительном лагере Исилькульского района. В начале года, 9 января, там умер сторож.
Тело нашли в неотапливаемой пристройке жилого помещения в ста метрах от лагеря. Несчастный случай квалифицировали как не связанный с производством, но начальство сторожа все-равно оштрафовали на 17 тыс. рублей.
Причины несчастного случая:
  • нарушение работником дисциплины труда (он был пьян);
  • неудовлетворительная организация производства работ (отсутствие контроля со стороны руководителя).
Виновными в несчастном случае признали самого работника и его начальника.