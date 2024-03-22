Если пассажир при прилете в Омск обнаружил, что потерял свой багаж, его статус можно будет отследить онлайн. В этом ему поможет специальная программа.

Если пассажир при прилете в Омск обнаружил, что потерял свой багаж, его статус можно будет отследить онлайн. В этом ему поможет специальная программа.

В Омском аэропорту начала работать новая система розыска багажа – «Bags поиск». Она позволит пассажирам отследить статус недоставленных чемоданов.

Как рассказали в пресс-службе воздушной гавани, если при прилете в Омск пассажир обнаружил, что он потерял свой багаж, нужно обратиться на стойку розыска чемодана. Она находится в зале прилета терминала В. Там необходимо написать заявление о неприбытии сумки.

После этого всю указанную информацию внесут в систему «Bags поиск», которая присвоит багажу уникальный номер. По нему и можно будет отследить статус потерянного чемодана. Когда багаж прибудет в Омск, придет соответствующее сообщение.

Отметим, что новую программу используют более 55 аэропортов страны.