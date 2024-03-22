Потребление овощей в Омской области стабильно растет с 2019 года. За прошедший период их урожайность выросла на 27 %.

Потребление овощей в Омской области стабильно растет с 2019 года. За прошедший период их урожайность выросла на 27 %.

С 2019 года в Омской области наблюдается стабильный ежегодный рост производства овощей, что стало основой для увеличения потребления в сторону рекомендуемой нормы. Такие выводы сделал Россельхозбанк на основе изучения результатов работы омского АПК.

Пять лет назад валовый урожай овощей в регионе составлял 132,5 тыс. тонн. С тех пор произошла серьезная прибавка.

– С каждым годом мы видим рост этого показателя. В 2023 году удалось собрать уже 154 тыс. тонн, что на 16 % выше результата 2019 года. За тот же период урожайность выросла с 269,9 ц/га до 342,8 ц/га, то есть на 27 %, – отметил директор Омского филиала РСХБ Лев Янеев.

К основным факторам роста показателей омских аграриев эксперты относят расширение посевных площадей, обновление парка техники, внесение удобрений, реализацию мер государственной поддержки аграриев.

К примеру, за период с 2019 по 2023 год масса внесенных удобрений выросла с 20,4 тыс. тонн до 61,9 тыс. тонн, то есть в три раза. За это же время в отрасль поступила 11 521 единица сельскохозяйственной техники, в том числе тракторы, зерноуборочные и кормоуборочные комбайны.

– Главнейшим результатом такой работы всего агропромышленного комплекса стал стабильный рост потребления наших собственных овощей в рационе омичей: с 92 кг на человека в год в 2019 году до 124 кг на человека в год в 2023 году, то есть почти на 35 %. Это очень значимый шаг в направлении достижения рекомендуемой нормы в 140 кг на человека, – подчеркнул Лев Янеев.

В качестве драйверов дальнейшего роста, увеличения сбора овощных культур в Омской области эксперты РСХБ называют внедрение новых тепличных комплексов, развитие отечественной селекции семян, дальнейшее наращивание внесения удобрений до 67 тыс. тонн в 2024 году.

– По итогам переговоров, прошедших в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023), компания «ЭКО-культура» подтвердила свою готовность к реализации проекта по строительству крупного тепличного комплекса на территории Омской области в роли инвестора, – говорит председатель правления Национального плодоовощного союза, председатель совета директоров АПХ «ЭКО-культура» Александр Рудаков. – Стоимость предварительно оценивается в 25 млрд рублей. Мы строим с нуля тепличные комплексы современного поколения с системой досвечивания.

Сейчас «ЭКО-культура» прорабатывает базовые параметры реализации инвестпроектов. Идет подбор земельных участков под строительство, которые должны соответствовать ряду характеристик для обеспечения нагрузки тепличного комплекса (потребности в тепле, газе, электроснабжении, воде), по наличию подъездных путей и так далее.

Реклама. АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3349 от 12.08.2015.

ИНН 7725114488 ОГРН 1027700342890 Юр. адрес: 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3.