Уголовное дело возбудили по статье «Халатность». Следователям предстоит выяснить, почему обрушился потолок в аварийном доме по улице 1-я Учхозная.

Уголовное дело возбудили по статье «Халатность». Следователям предстоит выяснить, почему обрушился потолок в аварийном доме по улице 1-я Учхозная.

В Омске после обрушения потолка в аварийном доме по улице 1-я Учхозная, 53, следователи возбудили уголовное дело по статье «Халатность». Напомним, что инцидент произошел 19 марта. Тогда из-за таяния снега обрушилась кровля в детской комнате.

Как рассказали в пресс-службе СУ СК России по Омской области, дом, построенный в 1955 году, признали аварийным еще в 2018 году. Расселить жильцов должны были в 2021 году, однако этого не сделали до сих пор.

Сейчас следователям предстоит выяснить все причины произошедшего и установить виновных лиц.

Ранее возбудить уголовное дело из-за обрушения требовал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.