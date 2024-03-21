Омск-Информ
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·Общество

Несколько дней назад в одноэтажном семиквартирном доме на улице 1-я Учхозная обрушился потолок.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за обрушения потолка в аварийном доме. Речь идет об одноэтажном семиквартирном доме № 53 на улице 1-я Учхозная.
– Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Омской области Олегу Евгеньевичу Винникову возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования, – отметили в СК.
Напомним, что предварительной причиной обрушения стала протечка при таянии снега.
·Общество

Несколько дней назад в одноэтажном семиквартирном доме на улице 1-я Учхозная обрушился потолок.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за обрушения потолка в аварийном доме. Речь идет об одноэтажном семиквартирном доме № 53 на улице 1-я Учхозная.
– Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Омской области Олегу Евгеньевичу Винникову возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования, – отметили в СК.
Напомним, что предварительной причиной обрушения стала протечка при таянии снега.