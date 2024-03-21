Суд не поверил в версию обвиняемого о том, что пожилая женщина просто упала.

Суд не поверил в версию обвиняемого о том, что пожилая женщина просто упала.

Тевризский районный суд признал 37-летнего жителя деревни Кускуны виновным в убийстве матери. Мужчину решили отправить в колонию строгого режима на 8 лет и еще на год ограничить его свободу.

Преступление произошло в сентябре прошлого года. Как сообщает прокуратура, мужчина был дома со своей матерью и ее знакомой. Они выпивали, поссорились, и сын избил мать. Экспертиза насчитала не менее 25 ударов. От травм женщина скончалась в районной больнице.

Вину в убийстве мужчина так и не признал. В суде он утверждал, что свидетельница его оговорила, а на самом деле мать была пьяна, упала и таким образом получила все свои травмы. Суд в эту версию не поверил.

Отметим, что приговор пока не вступил в законную силу. У мужчины есть возможность его обжаловать.