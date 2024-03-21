Омск-Информ
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·Происшествия

Парень выехал на полосу встречного движения и врезался в бензовоз. Теперь ему грозит колония.
Прокуратура направила в Кировский райсуд Омска уголовное дело о столкновении иномарки и бензовоза. Обвинительное заключение утвердили в отношении 22-летнего водителя легковушки.
Авария произошла 28 сентября прошлого года на улице 22 Декабря. По версии следствия, 22-летний водитель автомобиля Chevrolet Lacetti выехал на полосу для встречного движения и столкнулся с грузовым бензовозом Volvo с полуприцепом-цистерной. В аварии погибла 21-летняя пассажирка легковушки. Еще две пассажирки, 18 и 21 года, получили тяжелые травмы.
В прокуратуре отметили, что водитель признал свою вину. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.
·Происшествия

Парень выехал на полосу встречного движения и врезался в бензовоз. Теперь ему грозит колония.
Прокуратура направила в Кировский райсуд Омска уголовное дело о столкновении иномарки и бензовоза. Обвинительное заключение утвердили в отношении 22-летнего водителя легковушки.
Авария произошла 28 сентября прошлого года на улице 22 Декабря. По версии следствия, 22-летний водитель автомобиля Chevrolet Lacetti выехал на полосу для встречного движения и столкнулся с грузовым бензовозом Volvo с полуприцепом-цистерной. В аварии погибла 21-летняя пассажирка легковушки. Еще две пассажирки, 18 и 21 года, получили тяжелые травмы.
В прокуратуре отметили, что водитель признал свою вину. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.