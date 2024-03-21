Сотрудники УДХБ направили на это основные силы и призвали жителей также позаботиться об уборке снега со своих территорий.

Сотрудники УДХБ направили на это основные силы и призвали жителей также позаботиться об уборке снега со своих территорий.

Дорожные службы Управления дорожного хозяйства и благоустройства Омска сосредоточились на борьбе с паводком. Для этого сформировали 37 специальных бригад, оснащенных спецтехникой и всеми необходимыми материалами. Администрация заключила договоры с подрядчиками на предоставление техники и дополнительных рабочих. Ежедневно на уборку снега с мест подтоплений выходят до 16 единиц спецтехники. Дополнительно при необходимости задействуются 7 илососов и ассенизаторских бочек.

– С мест возможных подтоплений на сегодняшний день вывезено порядка 58 тыс. куб. м снега. Эти работы также продолжаются в ежедневном режиме. Преимущественно работы ведутся в районах частного сектора. Всего на полигоны отправили уже более 1,1 млн куб. м снега, – рассказал мэр Сергей Шелест.

Сотрудники УДХБ также прочищают ливневые канализации. Сейчас идет пропарка дождеприемных колодцев и ливневок закрытого типа. Отдельные бригады направили на очистку открытых лотков и водоперепускных труб. В очистке открытых ливневок ручным способом в местах, где невозможно проведение механизированной уборки, ежедневно задействованы до 30 человек.

На дорогах, где скопилась вода, ее откачивают. Для сооружения дамб уже заготовили мешки с песком, но пока их не применяли.

В мэрии также напомнили, что жители частного сектора обязаны убирать снег возле своих домов, а владельцы магазинов и других заведений – на прилегающей территории. Это прописано в действующих правилах благоустройства.